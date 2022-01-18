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Главы МИД Германии и России обсудили возможность встречи в Нормандском формате

18 января 2022, 15:53

Главы МИД Германии и России обсудили возможность встречи в Нормандском формате

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела в Москве переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В частности, стороны обсудили работу Нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе.

На пресс-конференции по итогам встречи Бербок, приехавшая в Москву после визита в Киев, заявила о необходимости продолжения работы Нормандского формата.

«Важно наполнить конкретным содержанием нормандский процесс, чтобы наконец-то достичь прогресса во внедрении Минских соглашений. Вчера в Киеве и сегодня в Москве я обсуждала эти шаги. Мы взвешивали встречные предложения и говорили о том, как снова запустить этот процесс. Очень хорошо, что все стороны заявили о поддержке Нормандского формата и Минских соглашений и добились совместного понимания продолжения работы на их базе, чтобы подготовить новую совместную встречу», — сказала Бербок.

По ее словам, предварительный результат переговоров с Лавровым заключается в том, что РФ согласилась начать шаги в этом направлении.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что Москве не нужны бессодержательные переговоры, только чтобы «президент Зеленский мог снова сказать, что по его инициативе собралась группа уважаемых руководителей».

Глава МИД РФ утверждает, что Украина саботирует выполнение Минских соглашений и отказывается сделать, по инению Москвы, главное — предоставить особый статус Донбассу.

«На Киев надежды никакой нет. Надежда только на Берлин и Париж, что они заставят господина Зеленского выполнить то, что он многократно выполнить обещал. <...> Я вас уверяю: как только будет ясность в отношении тех полномочий, которые согласно Минским соглашениям должны получить Донецк и Луганск, другие вопросы смогут решаться гораздо легче», — подчеркнул Лавров.

Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и Франции Жан-Ив Ле Дриан в скором времени посетят линию соприкосновения на Донбассе. Об этом Бербок сообщила во время визита в Киев 17 января.

В Нормандский формат входят Украина, Россия, Франция и Германия. Последняя встреча на уровне лидеров этих стран состоялась в декабре 2019 года в Париже.

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