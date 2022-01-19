Блинкен прокомментировал участие США в Нормандском формате

США готовы предоставлять участникам Нормандского формата свою помощь в вопросе урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью «Голосу Америки» в Киеве.



Отвечая на вопрос, присоединятся ли США к Нормандскому формату, Блинкен отметил, что вопрос состоит не в том, чтобы присоединиться к формату, а в оказании помощи.



«Будет ли нам полезно попытаться помочь, помочь поддержать каким-то образом. Если да, то да — мы готовы это сделать. Поделимся с нашими союзниками — партнерами Францией и Германией — такими выводами», — отметил госсекретарь США.



Он подчеркнул, что для выполнения Минских соглашений «Украина или уже приняла меры, или делает или начинает что-то делать», в то время как Россия, по его словам, «практически ничего не сделала из того, что предполагается Минскими соглашениями».