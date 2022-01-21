Украина и Россия с одобрением относятся к идее посредничества Турции в переговорном процессе между странами, пишет Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посетит в начале февраля Киев. Анкара надеется, что ей удастся организовать уже в ближайшее время личную встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.



По словам источников агентства, Украина и РФ «открыты к идее» посредничества Турции, цель которого — организация переговоров, чтобы снизить имеющуюся напряженность между странами.



«И Украина, и Россия тепло относятся к посредничеству Турции», — цитирует агентство одного из собеседников.



По утверждению источников, Турция выступила с предложением об организации на своей территории новой встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения ситуации на Донбассе.



Местом проведения переговоров предложили Стамбул, сообщили турецкий портал Daily Sabah и Reuters.



Пока неизвестны конкретные даты. Во встречах, которые будут «частными», примут участие представители Украины, России, ОБСЕ и Донбасса (группировок «ДНР» и «ЛНР»), уточнили источники Reuters.

Эрдоган пригласил президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию, если они пожелают провести встречу, об этом сообщил 19 января представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации в Украине.