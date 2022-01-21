США готовы отвечать пропорционально и на невоенное давление России на Украину — Блинкен

США отвечать пропорционально и на невоенные меры воздействия России на Украину. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу по итогам прошедших в Женеве переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.



«Я аналогично дал понять министру Лаврову, что мы ответим и на такое тоже — быстро, сурово, объединенными силами, но пропорционально тому, что делает Россия», — сказал Блинкен.



Он добавил, что из уже истории известно, что Россия может направлять тайные силы в другую страну для ее дестабилизации, свержения правительства, проводить гибридные действия и кибератаки.



В то же время Блинкен напомнил, что если любые российские войска начнут вторжение в Украину, за этим последует «быстрый, сплоченный, жесткий ответ».

21 января прошли переговоры в Женеве госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Во время переговоров госсекретарь США предложил РФ отвести войска и начать переговоры для подтверждения отсутствия планов по вторжению. Для этого, по словам Блинкена, президент США Джо Байден готов снова встретиться с Владимиром Путиным. Госсекретарь также сообщил, что США на следующей неделе предоставят российской стороне письменный ответ относительно предложенных Москвой гарантий безопасности.