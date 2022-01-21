Блинкен назвал взаимную выгоду условием разрешения вопросов безопасности с РФ

Соединенные Штаты готовы к разрешению вопросов безопасности с Россией на взаимовыгодных условиях. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогу переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу, 21 января.



«Россия стоит перед выбором — переговоры или конфликт. США готовы к обоим вариантам», — отметил он.



Во время переговоров госсекретарь США высказал Лаврову обеспокоенность военным наращиванием РФ вблизи Украины, в связи с чем предложил отвести войска и начать переговоры для подтверждения отсутствия планов по вторжению. Для этого, по словам Блинкена, президент США Джо Байден готов снова встретиться с Владимиром Путиным.



Блинкен также сообщил, что США на следующей неделе предоставят российской стороне письменный ответ относительно предложенных Москвой гарантиях безопасности.