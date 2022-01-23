В Украину прибыла вторая партия оружия из США за выходные

Вторая партия оружия из США общим весом более 80 тонн доставлена в Украину. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.



«Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец», — написал Резников в Twitter в воскресенье вечером.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end

P.S. the cargo arrived under dependable protection @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022

Днем ранее в Украину была доставлена первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн.



В американском посольстве отмечали, что в прошлом году США предоставили Украине военную помощь на сумму более 650 миллионов гривен, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на 2,7 миллиарда гривен.



На уходящей неделе Вликобритания доставила в Украину самолетами 2 000 единиц противотанкового оружия на фоне угрозы вторжения России. Кроме того, направлено 30 спецназовцев-инструкторов. Они будут обучать украинских военных, как пользоваться противотанковыми ракетными комплексами.