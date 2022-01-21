Британия отправила Украине 2000 единиц оружия и 30 бойцов спецназа

Великобритания на этой неделе отправила в Украину бойцов спецназа и противотанковое оружие, сообщает Sky News.



В Украину военными самолетами поставлено 2 000 единиц противотанкового оружия на фоне угрозы вторжения России, говорится в сообщении.



Также Британия направила около 30 военнослужащих — бойцов полка рейнджеров из армейской бригады спецопераций, которая была недавно сформирована. Они будут обучать украинских военных, как пользоваться противотанковыми ракетными комплексами.



Кроме того, британские самолеты-разведчики были замечены «как часть не разглашаемой, но заметной поддержки» украинских военных.



Программой по отслеживанию полетов был зафиксирован транспортный самолет С-17, принадлежащий британским ВВС, который совершил несколько полетов с 17 января между Великобританией и Украиной.

В начале недели стало известно, что Великобритания приступила к поставкам Украине противотанкового оружия для защиты от возможного российского вторжения.