Зеленский и президент Евросовета согласовали усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба президента.



Основное внимание во время разговора было уделено вопросу координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации вокруг Украины, отмечается в сообщении.



Зеленский подчеркнул важность для Украины сохранения единства всех стран-членов ЕС в отношении защиты суверенитета и территориальной целостности украинского государства.



«Украина не поддастся на провокации, взамен вместе со своими партнерами будет сберегать спокойствие и выдержку», — говорится в сообщении.

Глава украинского государства поблагодарил президента Европейского совета и лидеров стран Евросоюза, «чьи дипломаты остаются в Украине и поддерживают нас, выполняя свою работу».



Также собеседники обсудили вопрос подготовки Евросоюзом широкого пакета превентивных экономических, политических санкций, которые могли бы остановить потенциальную дальнейшую эскалацию.



Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения стабильного развития отечественной экономики в условиях нынешней ситуации с безопасностью. В связи с этим он поблагодарил Евросоюз за своевременное решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро, которое было одобрено после недавнего разговора с президентом Евроскомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



Лидеры скоординировали позиции по поводу дальнейшего диалога между Украиной и Евросоюзом на 2022 годом. Так, в ближайшее время будет определена дата очередного, 24-го саммита Украина — ЕС. В середине этого года в Киеве запланировано проведение энергетического бизнес-форума, где состоится обсуждение рисков для энергобезопасности всей Европы.

Президент Зеленский созывает сегодня, 24 января, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании будут рассматриваться, в частности, вопросы мер по защите национальной безопасности от внутренних и внешних угроз.



Все диппредставительства стран Запада по-прежнему работают и на практическом уровне никаких изменений нет. Так прокомментировал отъезд сотрудников посольств из Украины советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.