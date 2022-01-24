Сегодня пройдет заседание СНБО по вопросам защиты Украины от внутренних и внешних угроз

Президент Владимир Зеленский созывает в понедельник, 24 января, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба аппарата СНБО.



Заседание состоится в 17:00 в помещении Офиса президента Украины.



Как сообщается, на заседании будут рассматриваться вопросы мер по защите национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущему состоянию дел в экономике, энергетике, противодействию пандемии коронавируса и так далее.



Ориентировочно в 18:30 состоится брифинг Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.