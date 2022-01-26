Минобразования рекомендует перевести учащихся 5-11 классов на «дистанционку» из-за COVID-волны

Минобразования рекомендует перевести учащихся 5-11 классов на дистанционное обучение из-за постоянного роста показателя заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба министерства.



К такой мере предлагается прибегнуть в связи со стремительно растущим показателем заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах.



В сообщении указано, что учредителям и руководителям учебных заведений направлены рекомендательные письма по организации образовательного процесса.



Так, Минобразования рекомендует организовать учебный процесс в учреждениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов, применяя технологии дистанционного обучения на срок не менее двух недель.



Кроме того, учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования рекомендуют перейти на обучение по дистанционной или смешанной форме. При этом необходимо внести соответствующие изменения в график учебного процесса и расписания занятий.



Учреждениям профессионального предвысшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления рекомендовано ввести дистанционное обучение на период 27 января — 25 февраля 2022 года с учетом необходимых изменений в график образовательного процесса и расписания занятий.



В ведомстве подчеркнули, что соискатели дошкольного образования, учащиеся специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений среднего образования могут посещать учебные заведения, независимо от эпидситуации.



Высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения, военные колледжи сержантского состава, профессиональные колледжи со специфическими условиями обучения организуют образовательный процесс в соответствии с решениями государственных органов, в сфере управления которых они находятся, говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за вторник, 25 января, в Украине выявили 24 321 случаев заражения коронавирусом, что на 5 203 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 5 514 пациента, умер 141 человек. Вчера госпитализировали 3 073 заболевших.