Более 24 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 25 января, в Украине выявили 24 321 случаев заражения коронавирусом, что на 5 203 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 5 514 пациента, умер 141 человек. Вчера госпитализировали 3 073 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 913 809 человек. Из них выздоровели 3 596 715 пациентов, а умерли 99 584 человека.



Вчера вакцинировались 81 736 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 221 308 человек, из них получили первую дозу — 15 221 306 человек, получили две дозы — 14 519 768 человек. Получили дополнительную дозу — 14 237 человек, бустерную дозу — 248 063 человека. В общей сложности проведено 30 003 374 прививок.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.