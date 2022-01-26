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Более 24 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

26 января 2022, 08:17

Более 24 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 25 января, в Украине выявили 24 321 случаев заражения коронавирусом, что на 5 203 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 5 514 пациента, умер 141 человек. Вчера госпитализировали 3 073 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 913 809 человек. Из них выздоровели 3 596 715 пациентов, а умерли 99 584 человека.

Вчера вакцинировались 81 736 человек.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 221 308 человек, из них получили первую дозу — 15 221 306 человек, получили две дозы — 14 519 768 человек. Получили дополнительную дозу — 14 237 человек, бустерную дозу — 248 063 человека. В общей сложности проведено 30 003 374 прививок.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.

Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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