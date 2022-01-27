Расстрел на «Южмаше»: Открыто дело по халатности руководства Нацгвардии

В связи с трагедией на территории Южного машиностроительного завода в Днепре Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство по факту служебной халатности руководства Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



«ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых это стало возможным. Необходимо выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить повторение в будущем», — заявил директор ГБР Алексей Сухачев.



Он подчеркнул, что должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти и для обеспечения несения службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений НГУ.



Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

В ночь на 27 января, в 3:40, на территории завода «Южмаш» в Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артем Рябчук расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием.



Пять человек погибли на месте, в том числе женщина, еще пятеро получили ранения. Стрелок задержан.