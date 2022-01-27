Украина и Британия ратифицировали соглашение о вооружении для ВМС

Украина и Британия ратифицировали соглашение, которое предусматривает переоснащение и модернизацию вооружения украинских Военно-морских сил. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.



Он уточнил, что сумма соглашения составляет 1,7 млрд фунтов стерлингов (около 22,9 млрд долларов).



«Это большой шаг для обеспечения безопасности в акватории Азовского и Черного морей и защиты украинских экономических интересов. Я также благодарю парламент Украины за это важное решение», — отметил Резников.