«Там много интересного». Резников прокомментировал поставки оружия Украине

Министр обороны Алексей Резников дал оценку поставкам вооружения из США и Британии. Украина получила то, о чем ранее могла только мечтать, заявил он в эфире ток-шоу «Свобода слова» на ICTV в понедельник вечером.



Впрочем, Резников не стал вдаваться в подробности, какое именно вооружение было доставлено в Украину. При этом он признал, что «там много интересного».



По словам главы оборонного ведомства, он уже длительное время ведет переговоры с партнерами, результаты которых можно оценить воочию.



«Вы это видите — самолеты, прибывающие из Лондона, два борта из США... А завтра (25 января — прим. ред.) мы встречаем третий самолет с помощью», — рассказал министр.



Отвечая на вопрос, получила ли Украина ракеты Patriot и системы ПВО, он сказал, что не будет в данный момент раскрывать деталей.



«Поверьте, в той помощи уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше», — подчеркнул Резников.

Резников ранее сообщил, что Вторая партия оружия из США общим весом более 80 тонн доставлена в Украину.



Великобритания приступила к поставкам Украине противотанкового оружия для защиты от возможного российского вторжения. Такое заявление сделал министр обороны Бен Уоллес.



Эстония, Литва и Латвия получили необходимые разрешения от США на отправку оружия и продолжают тесно сотрудничать, чтобы оперативно доставить его в Украину. Об этом заявили министры обороны этих стран.