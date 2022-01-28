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Путин рассказал Макрону, что США и НАТО проигнорировали в своих ответах России

28 января 2022, 15:51

Путин рассказал Макрону, что США и НАТО проигнорировали в своих ответах России

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о «гарантиях безопасности». Произошло это во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, содержание которого приводит сайт Кремля.

Путин отметил, что российская сторона «внимательно изучит» полученные ответы от США и НАТО, после чего определится со своими дальнейшими действиями. Какие именно это будут действия, в сообщении не указано.

«Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО», — отмечает Кремль.

Также Указано, что «проигнорирован и ключевой вопрос: как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия — НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран».

При обсуждении ситуации в Украине Путин «акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского Комплекса мер и других договоренностей». В этой связи он ждет от украинских властей шагов «по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса».

США и НАТО 26 января предоставили России письменные ответы на предложенные ею «гарантии безопасности». По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в письменном ответе были изложены мнения США и их союзников.

В частности, с ответом Вашингтона ознакомился и Киев. По словам главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы возражений по содержанию американского ответа у украинской стороны нет.

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