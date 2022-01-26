«Гарантии безопасности»: У Украины нет возражений по содержанию ответа США России

Украине известно, что ответят США и НАТО на предложения России о «гарантиях безопасности» и у Киева нет возражений. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



«Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ. Все это нам известно и с нами скоординировано», — сказал министр иностранных дел во время онлайн-брифинга.



Кулеба напомнил позицию государственного секретаря США Энтони Блинкена, который пообещал, что Штаты предоставят письменный ответ России на этой неделе, после чего не исключен новый контакт с Москвой для дальнейшего обсуждения.



«Важно, что дипломатический трек контактов с Россией продолжает работать. Пока говорят дипломаты, пушки молчать», — подчеркнул глава МИД Украины.



Кулеба подчеркнул, что позиция Украины в ответе США учтена. «Предложения, которые США направят России в части Украины, не вызывают у нас возражений», — добавил министр.



Также он напомнил, что американская сторона видит потенциал для диалога с Россией в таких аспектах, как усовершенствование коллективной безопасности, повышение транспарантной для укрепления между сторонами, уменьшение рисков военных столкновений, усиление контроля над вооружением.



«Но все это, конечно, при условии приверженности России принципа взаимности», — добавил Кулеба.



Он напомнил общую позицию западных партнеров о том, что независимость и территориальная целостность Украины, как и политика открытых дверей НАТО, никогда не будет предметом торга.