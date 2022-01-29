Песков не исключил встречу Зеленского и Путина на Олимпийских играх в Пекине

В рамках посещения Олимпийских игр в Пекине в планах у президента РФ Владимира Путина нет двусторонних встреч, однако исключать их нельзя. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



«Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с [президентом Украины Владимиром] Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем», — сказал Песков.



По его словам, у Путина в Пекине запланированы двусторонние переговоры с Си Цзиньпином и посещение церемонии открытия Игр.



Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, их планирует посетить Владимир Путин. По данным МИД КНР, также на Олимпиаду приедут более 30 высокх гостей, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, его коллеги из Киргизии и Туркменистана Садыр Жапаров и Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, главы Польши и Сербии Анджей Дуда и Александр Вучич.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского готовы принять в России для обсуждения «нормализации двусторонних отношений», однако это не касается вопросов Донбасса.