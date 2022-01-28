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«Цинизм высшего уровня»: Президент Украины — о приглашении главы российского МИД

28 января 2022, 19:43

«Цинизм высшего уровня»: Президент Украины — о приглашении главы российского МИД

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова приехать в Москву или Сочи на переговоры, но при этом не обсуждать вопрос Донбасса как якобы «внутренний».

«Зачем приглашать человека, чтобы этот человек в таком формате не согласился? Зачем об этом говорить? То есть значит, тебе все равно — погиб сегодня человек какой-то на границе или нет. Зачем об этом говорить. Ты же мужчина, взрослый человек, с опытом большим. Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакого результата?» — заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции для иностранных СМИ в Киеве.

Он сказал, что приглашение Лаврова — «это тупо цинизм, high level».

«Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украины, все равно что происходит у меня, на моих границах или на линии соприкосновения? А я хочу встречаться, я не боюсь любого формата. Двусторонний формат — мне все равно. Я готов. Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах покатался? Это серьезные вещи. Ну, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Просто люди не понимают цену жизни», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что выступает за серьезный диалог, потому что есть много вызовов и много вопросов. По словам президента, можно начать с отдельных вопросов, например, обмена пленными, но об этом Россия не говорит.

«Я считаю, что это неправильная позиция, она безрезультативная. Она о том, что кто-то кого-то хочет постоянно поломать, получить свой результат, который он хочет. А жизнь проходит. Надо договариваться», — резюмировал Зеленский.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского готовы принять в России для обсуждения «нормализации двусторонних отношений», однако это не касается вопросов Донбасса.

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