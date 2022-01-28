Лавров пригласил Зеленского в Россию на переговоры с Путиным

Президента Украины Владимира Зеленского готовы принять в России для обсуждения «нормализации двусторонних отношений», однако это не касается вопросов Донбасса.



Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.



Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что если Зеленский хочет обсуждать «нормализацию двусторонних отношений», то российский лидер готов его принять.



«Пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург — куда они договорятся. Если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в [Трехстороннюю] контактную группу, в которой по решению Нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском», — заявил Лавров.

Власти Украины отвергают возможность переговоров с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР», указывая, что стороной конфликта является Россия.