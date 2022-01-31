Песков не знает, когда Путин ответит на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин прокомментирует ответы США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности, когда сочтет необходимым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Как только он посчитает это необходимым, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Точную дату я не могу вам назвать».

26 января США и НАТО предоставили России письменный ответ на «гарантии безопасности». С ответом Вашингтона ознакомился и Киев. По словам главы МИД Украины, Дмитрия Кулебы возражений по содержанию американского ответа у украинской стороны нет. Глава МИД РФ Сергея Лавров заявил, что «по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет».