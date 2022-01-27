«По главному вопросу реакции нет». В Москве прокомментировали ответ США по «гарантиям безопасности»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал содержание ответа США на «гарантии безопасности».



«Там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет», — сказал Лавров.



Он напомнил, что главным вопросом для России является позиции о дальнейшем нерасширении НАТО на Восток и неразмещении ударных вооружений, которые могут угрожать РФ.



Глава МИД России отметил, что Москва продолжает изучать ответ Вашингтона.



В похожем ключе высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«По основным категориям, которые были изложены в документах которые мы передали, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована готовность учитывать наши озабоченности», — сказал он.



При этом представитель Кремля добавил, что российская власть не будет спешить с оценками и Москве нужно время, чтобы проанализировать американскую позицию.