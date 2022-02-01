Зеленский: В ближайшие дни должна стать известной дата встречи «нормандских» советников

Президент Владимир Зеленский заявил, что в данный момент продолжается работа над согласованием даты следующей встречи советников лидеров стран «Нормандской четверки» в Берлине.



«Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встреча советников в Берлине, где, я надеюсь, будет достигнута договоренность относительно встречи лидеров Нормандской четверки», — сказал Зеленский во время выступления в Верховной Раде.



По его словам, разблокировать Нормандский формат удалось только благодаря поддержке зарубежных партнеров.



«Они [партнеры] едины относительно поддержки нашего государства. Единство разблокировало Нормандский формат, показало готовность к диалогу и дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все 4 стороны согласовали общее итоговое заявление», — подчеркнул Зеленский.



Он добавил, что помимо единства с международными партнерами, украинцам необходимо достичь единства и внутри страны.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.



Кроме того, стороны провели аудит Минских соглашений и договорились провести следующую встречу через две недели в Берлине, не указав точной даты.