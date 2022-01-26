Ермак: Политсоветники Нормандского формата согласовали первое с 2019 года общее коммюнике

По итогам встречи политсоветников лидеров стран Нормандского формата 26 января было согласовано финальное коммюнике — впервые с 2019 года. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Париже.



Он отметил, что сам факт возобновления переговоров уже является очень позитивным сигналом и назвал нынешнюю встречу политсоветников «реанимацией Нормандского формата».



По словам Ермака, состоялся «очень содержательный, непростой разговор», аудит выполнения как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров Нормандского формата от 2019 года.



«Было согласовано финальное коммюнике. Важно, что сегодняшнее коммюнике — это первый документ, который удалось согласовать, начиная с декабря 2019 года», — подчеркнул глава Офиса президента.



«Я считаю, что главной является поддержка всеми участниками Нормандского формата устойчивого режима прекращения огня, который должен действовать без каких-либо условий. Стороны абсолютно открыто задекларировали, что существует много разногласий между Украиной и Российской Федерацией относительно и выполнения Минских соглашений, и их трактовки, но при этом есть желание работать над этими разногласиями», — сказал Андрей Ермак.



Он также сообщил, что следующая встреча политсоветников состоится через две недели в Берлине.



«Мы договорились о продолжениии этого диалога. Вы понимаете, что поддержка и такое единое отношение к режиму прекращения огня, особенно в той напряженной ситуации около границ Украины — это очень важно. Украина всегда готова к переговорам и встречам, потому что для нас цель прекращения войны, возвращения наших территорий, деэскалация вокруг наших границ является приоритетом», — резюмировал глава Офиса президента.