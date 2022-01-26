Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ермак: Политсоветники Нормандского формата согласовали первое с 2019 года общее коммюнике

26 января 2022, 22:37

Ермак: Политсоветники Нормандского формата согласовали первое с 2019 года общее коммюнике

По итогам встречи политсоветников лидеров стран Нормандского формата 26 января было согласовано финальное коммюнике — впервые с 2019 года. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в Париже.

Он отметил, что сам факт возобновления переговоров уже является очень позитивным сигналом и назвал нынешнюю встречу политсоветников «реанимацией Нормандского формата».

По словам Ермака, состоялся «очень содержательный, непростой разговор», аудит выполнения как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров Нормандского формата от 2019 года.

«Было согласовано финальное коммюнике. Важно, что сегодняшнее коммюнике — это первый документ, который удалось согласовать, начиная с декабря 2019 года», — подчеркнул глава Офиса президента.

«Я считаю, что главной является поддержка всеми участниками Нормандского формата устойчивого режима прекращения огня, который должен действовать без каких-либо условий. Стороны абсолютно открыто задекларировали, что существует много разногласий между Украиной и Российской Федерацией относительно и выполнения Минских соглашений, и их трактовки, но при этом есть желание работать над этими разногласиями», — сказал Андрей Ермак.

Он также сообщил, что следующая встреча политсоветников состоится через две недели в Берлине.

«Мы договорились о продолжениии этого диалога. Вы понимаете, что поддержка и такое единое отношение к режиму прекращения огня, особенно в той напряженной ситуации около границ Украины — это очень важно. Украина всегда готова к переговорам и встречам, потому что для нас цель прекращения войны, возвращения наших территорий, деэскалация вокруг наших границ является приоритетом», — резюмировал глава Офиса президента.

Читайте также:

«Нормандские» советники согласны найти пути решения разногласий по Минским соглашений. Срок две недели 

Еще по теме

Люди
Андрей Ермак
Прочее
Нормандский формат

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:20
По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 26 января
16:04
СБУ задокументировала факты использования боевиками российского вооружения
11:10
«ДНР»: Почти 600 заболевших и 24 смерти от ковида за сутки
08:57
В Донецке перенесли форум «Русский Донбасс» на весну 2022 года
08:38
«ЛНР»: 76 новых случаев COVID-19, трое умерших
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 января
19:04
Украина подписала меморандумы с операторами сотовой связи о виртуальном номере для жителей ОРДЛО и Крыма
16:35
Возможна ли большая война? Опрос в Донецке ►
15:42
Без повышения зарплат и с дефицитом кадров: Ситуация на Алчевском меткомбинате при «ЛНР»
11:24
«ДНР»: Еще 647 заболевших и трое умерших от коронавируса
08:22
«ЛНР» заявила о 7 умерших от COVID-19 за три дня
22:44
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 января
21:23
Совет Госдумы РФ рассмотрит обращение к Путину о признании ОРДЛО в феврале
16:41
«ЛНР» смогла трудоустроить только половину обратившихся работников закрытых шахт
21:18
Главные новости Донбасса за неделю
все новости
23:07
Украина настаивает на привлечении Германии и Франции к верификации нарушений режима прекращения огня
22:37
Ермак: Политсоветники Нормандского формата согласовали первое с 2019 года общее коммюнике
22:20
По обе стороны КПВВ: ковид и другие новости 26 января
22:09
У Путина не стали комментировать предложение о поставках оружия «Л-ДНР»
22:01
Очные встречи ТКГ могут возобновиться в Турции — ОБСЕ
21:52
«Нормандские» советники согласны найти пути решения разногласий по Минским соглашений. Срок две недели
21:46
ОБСЕ: Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе сократилось на 70%
21:30
НАТО требует от России вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы
20:46
Никакие варианты санкций против России не исключаются — госсекретарь США
20:14
США предоставили России ответ на «гарантии безопасности» и готовы к переговорам
19:22
Усилия по деэскалации: Европарламент отправит в Украину делегацию
18:56
В России рассказали, какое оружие могут передать «Л-ДНР»
18:07
Россия может поставить вооружение «Л-ДНР» в течение нескольких часов, заявили в Госдуме
17:54
США призывают американцев подумать над возможностью покинуть Украину
17:40
Украина и Нидерланды против России: В ЕСПЧ прошли слушания по делу
все новости
ВИДЕО
Возможна ли большая война? Опрос в Донецке ►
25 января, 16:35
«Слив» данных украинцев в интернет правда? Мураев, Джеймс Бонд и МИ-6 — что общего? Дайджест НД ►
23 января, 22:20
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
22 января, 22:34

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция