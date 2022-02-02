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«ДНР» удерживает в плену ветерана АТО и не предоставляет медпомощь — Денисова

02 февраля 2022, 14:36

«ДНР» удерживает в плену ветерана АТО и не предоставляет медпомощь — Денисова

Группировка «ДНР» незаконно удерживает 36-летнего украинца Василия Горобца, который испытывает серьезные проблемы со здоровьем, но ему не оказывается медицинская помощь. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она рассказала, что до начала российской военной агрессии Василий Горобец жил в Донецке и работал автослесарем. С началом боевых действий его семья уехала в Черкасскую область. В 2015 году он был мобилизован на фронт и служил в 40-й артиллерийской бригаде, где как и в мирной жизни, ремонтировал автомобили.

По семейным обстоятельствам Василию пришлось вернуться в Донецк в 2016 году, и почти два года боевики его не трогали.

«Похитили Василия 18 апреля 2018 года. Представители так называемого "МГБ ДНР" вывезли его из собственного дома в Донецке, обвинив в якобы "организации диверсий и шпионаже в пользу Украины". 31 июля 2019 года так называемым "верховным судом ДНР" Василий приговорен к 16 годам тюрьмы за якобы "пособничество в совершении теракта"», — рассказала Денисова.

По ее словам, у Василия Горобца заболевания сердца: пролапс митрального клапана, причиняющий боль в области сердца, аритмию, головокружение. В результате сотрясения мозга у него развилась резидуальная энцефалопатия.

Ветерана АТО удерживают в Макеевской исправительной колонии №32, где ему не оказывается никакая медицинская помощь. Мать не может посещать Василия, поскольку из соображений безопасности выехала с временно оккупированной территории Донбасса.

Омбудсвумен подчеркнула, что все перечисленные действия в отношении Василия Горобца являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права.

«Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Василия Горобца, способствовать его немедленному освобождению. Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, чтобы поднять вопрос о его освобождении», — сообщила Людмила Денисова.

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