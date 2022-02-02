В Госдуме заявили, что Россия изменит порядок пропуска на границе с ОРДЛО

К весне этого года Россия планирует упростить порядок пропуска на пограничных пунктах, сопредельных с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Виктор Водолацкий, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



«После возвращения из Донбасса, из Луганска, у меня запланирован ряд встреч, уже не впервые, с нашими руководителями Федеральной пограничной службы, Федеральной таможенной службы, с министерством экономики для того, чтобы к весне, когда начнется более интенсивное пересечение границы, не было того, что было в прошлые годы, когда огромное количество людей, особенно в весеннее и летнее время, стояли по несколько дней в очередях», — заявил Водолацкий.



По его словам, планируют ускорить работу и расширить пропускные пункты, упростить порядок пересечения границы, в том числе через применение функций портала «Госуслуги».



При этом Водолацкий заявил, что будут «использовать все методы, которые позволят обезопасить переход границы, чтобы никто лишний не мог попасть, перейдя где-то, может быть, через "Станицу Луганскую"» (КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области — Ред.).