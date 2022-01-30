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Для жителей ОРДЛО упростили порядок вступления в «Единую Россию»

30 января 2022, 16:37

Для жителей ОРДЛО упростили порядок вступления в «Единую Россию»

Российская партия власти «Единая Россия» упростила процедуру вступления в свои ряды жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, у которых есть российские паспорта. Об этом пишет сепаратистский ресурс ДАН со ссылкой на депутата Госдумы РФ от «Единой России» Виктора Водолацкого.

Так, жители ОРДЛО с паспортами РФ могут стать членами «Единой России», обойдя этап пребывания в ее сторонниках. Наличие статуса сторонника «ЕР» в течение шести месяцев является обязательным условием для вступления в партию.

«Сейчас уже не идет речи о сторонниках. Жители Донбасса своим героизмом завоевали право переступить эту ступень, они сразу принимаются в члены партии», — приводит ДАН слова Водолацкого.

По его словам, инициатором упрощения процедуры для жителей ОРДЛО стал первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчаков.

В ноябре 2021 года сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты российской политической партии «Единая Россия». Присутствующий тогда с визитом в оккупированном Донецке депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий лично вручил партбилет главе группировки «ЛНР» Леониду Пасечнику.

В МИД Украины отреагировали, заявив, что раздача партийных билетов «Единой России» не компенсирует жителям Донбасса последствий российской оккупации.

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