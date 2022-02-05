«Гарантии безопасности» и нерасширение НАТО: Китай и Россия выпустили совместное заявление

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин 4 февраля провели встречу в Пекине, по итогам которой выпустили совместное заявление. В частности, они обвинили НАТО в подрыве международной стабильности и выступили за нерасширение Альянса. Текст документа опубликован на сайте Кремля.



В заявлении говорится, что Россия и Китай против действий внешних сил по якобы «подрыву безопасности и стабильности в совместных смежных регионах». Также они заявили, что «намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран» и выступают против «цветных революций» и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях.



«Стороны считают, что отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность. Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств», — сказано в заявлении.



При этом отмечается, что Китай «относится с пониманием и поддерживает» выдвинутые Россией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.



«Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои "демократические стандарты", присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии, проводить разделительные линии по идеологическим признакам, в том числе через создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов, на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей», — подчеркивается в заявлении.



По мнению Москвы и Пекина, «подобные попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка».

4 февраля в Пекине официально стартовали зимние Олимпийские игры-2022. Однако пять стран объявили бойкот соревнованиям: США, Великобритания, Канада, Германия, Австралия. На церемонии открытия Олимпийских игр президент Китая Си Цзиньпин принял около 20 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина.