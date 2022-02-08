Макрон сообщил, что Зеленский отозвал закон, который «не соответствовал Минским соглашениям»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский отозвал законопроект, «который не соответствовал Минским соглашениям».



«Хочу поприветствовать усилия президента Зеленского, то есть конкретные обязательства, которые он взял на себя в рамках этого [Нормандского] формата, в частности, отозвать закон, который не соответствовал Минским соглашениям, и президент Путин об этом упомянул. Так, этот закон был отозван по инициативе президента Зеленского», — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в понедельник поздним вечером.



Макрон не уточнил, о каком именно документе идет речь. Однако в конце января из Верховной Рады был отозван законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях. Ранее этот документ неоднократно критиковали российские власти, подчеркивая, что он нарушает Минские соглашения.



Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицал, что отзыв законопроекта связан с переговорами в Нормандском формате.



Также Макрон на пресс-конференции сообщил, что получено разъяснение по поводу того, «что в России также имеются законопроекты, которые предлагаются», однако Путин «успокоил нас, что этого не будет, если это не соответствует Минским соглашениям». По всей видимости, имеются в виду инициатива КПРФ о признании «ДНР» и «ЛНР», а также предложение «Единой России» об официальных поставках оружия на Донбасс.