Законопроект о переходном периоде для Донбасса будет отозван из Рады — Верещук

Минреинтеграции обратится к Верховной Раде с просьбой отозвать законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях. Об этом сообщила глава ведомства Ирина Верещук в эфире телеканала «Рада» вечером 24 января.



«Мы будем просить доработать данный законопроект, так как он уже более чем полгода зарегистрирован в Верховной Раде, не нашел поддержки в зале Парламента для голосования, не был включен в рабочий план на 2022 год», — заявила она.



Такое решение, по словам Верещук, было принято после ряда консультаций на предмет реализации законопроекта с учеными и корректорами во время рабочих поездок в Донецкую и Харьковскую области.



«Это был рамочный законопроект, который должен был быть "расшит" на несколько [документов]. Это конвалидация, признание сделок, вопросы амнистии, люстрации. Как выяснилось в Харькове, этот законопроект, который был внесен в Парламент в том виде, невозможно будет "расшить" с соблюдением национальных интересов Украины», — сказала министр.



Все основные положения останутся, в том числе, пункт о признании России страной-агрессором и оккупантом. «Но нам нужно больше доработать в той части, которая касается соблюдения прав и свобод граждан», — уточнила Верещук.