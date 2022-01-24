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Отзыв законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму не связан со встречей в Нормандском формате — Ермак

24 января 2022, 23:24

Отзыв законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму не связан со встречей в Нормандском формате — Ермак

Отзыв законопроекта о переходном периоде на оккупированных территориях не связан с предстоящей встречей советников лидеров нормандской четверки. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Хотел бы с самого начала развеять некоторые фейки, которые сегодня начали появляться, к сожалению, и в украинских СМИ. Во-первых, будто бы Украина была вынуждена принять какое-то требование кого-то про отзыв законопроекта про основы государственной политики переходного периода... Я хочу сказать официально, что никаких предварительных условий относительно проведения встречи в Нормандском формате не было», — заявил Ермак в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Встреча советников лидеров нормандской четверки запланирована на 26 января в Париже.

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