В Минских соглашениях нет ни слова об «автономии» Донбасса — посольство США

В Минских соглашениях нет понятия «автономия» для Донбасса, на чем настаивает Россия. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Twitter.



«Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, в том числе настаивает на "автономии" для контролируемого Россией Донбасса. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия"», — подчеркивают в посольстве.



В дипмиссии отметили, что Украина неоднократно пыталась добросовестно реализовать Минск, в том числе ежегодно принимая закон об особом статусе Донбасса.



«Тем временем Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается конструктивно участвовать в этом и других вопросах и делает вид, что не является стороной в спровоцированном ею конфликте», — констатировали в посольстве США.

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