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Кулеба: В ТКГ все стоит на месте, завтра Ермак попытается разблокировать ее работу

09 февраля 2022, 18:04

Кулеба: В ТКГ все стоит на месте, завтра Ермак попытается разблокировать ее работу

В Трехсторонней контактной группе нет подвижек, завтра украинская делегация попытается разблокировать ее работу на встрече советников лидеров Нормандского формата в Берлине. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

«Я сижу с вами на брифинге, а параллельно мне приходят отчеты с заседания ТКГ. Я снова вижу, что все стоит на месте: есть дискуссии, обсуждения, но процесс не двигается вперед», — сказал Кулеба журналистам, комментируя итоги сегодняшнего заседания ТКГ.

По его словам, для разблокировки работы ТКГ нужна политическая воля России. «Именно над этим завтра будут работать [советники лидеров Нормандского формата]», — подчеркнул глава МИД.

«Если Трехсторонняя контактная группа заработает, то, прежде всего, она будет заниматься решением вопросов безопасности. Также среди приоритетов гуманитарные вопросы. И, в случае успеха, можно будет подойти к политическим вопросам. Но безопасность остется вопросом номер один», — добавил Кулеба.

10 февраля в Берлине состоится встреча советников лидеров «Нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия). Украинскую делегацию будет возглавлять глава Офиса президента Андрей Ермак.

Предыдущая встреча «нормандских» советников состоялась 26 января в Париже. Стороны согласовали коммюнике, в котором в частности поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, стороны провели аудит Минских соглашений и договорились провести следующую встречу через две недели в Берлине.

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