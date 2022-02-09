Кулеба исключил прямые переговоры Киева с «Л-ДНР»

Украина не будет соглашаться на прямые переговоры с группировками «ДНР» и «ЛНР», как того требует Россия. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга в среду.



«Я думаю, что будет снова долгий, тяжелый разговор. Я думаю, Россия снова будет настаивать на прямом диалоге [c "Л-ДНР"], но снова получит от нас отказ. Но в дипломатии нет другого пути, кроме как разговаривать и искать решения, не пересекая свои красные линии», — сказал он, прогнозируя ход встречи советников лидеров Нормандского формата, которая состоится 10 февраля в Берлине.



Министр подчеркнул, что Украина знает, с кем вести переговоры по урегулированию — с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, представляющим Москву в переговорах в Нормандском формате на уровне политсоветников, и с послом России в ТКГ Борисом Грызловым.

По итогам последней встречи советников лидеров «нормандской четверки» в Париже 26 января представитель РФ Дмитрий Козак упрекнул Киев в отказе реагировать на предложения «ДНР» и «ЛНР» в гуманитарной и политической подгруппах ТКГ.



По информации ZN.UA, накануне заседания ТКГ 8-9 февраля представители «ДНР/ЛНР» Наталья Никонорова и Владислав Дейнего обратились к спецпредставителю председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ послу Микко Киннунена с письмом, в котором утверждали, что, по информации, полученной ими от российской стороны, на встрече в Париже 26 января «украинская сторона под гарантии Германии и Франции взяла на себя обязательство представить в Контактную группу свою письменную реакцию на все имеющиеся на столе переговоров предложения».



Представитель Донецка в составе украинской делегации Сергей Гармаш подтвердил подлинность этих обязательств, однако по его словам, члены «ДНР/ЛНР» выдали желаемое за действительное. «Мы готовы обсуждать все предложения, которые находятся в работе ТКГ. Но договоренности о письменной форме таких реакций — нет и не было», — заявил он.