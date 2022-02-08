«Москва разочарована»: Гармаш рассказал, что Украина не давала письменных ответов на документы ОРДЛО

Украина в Трехсторонней контактной группе не давала письменных ответов на документы ОРДЛО. Об этом сообщил по итогам сегодняшнего заседания политической рабочей подгруппы участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.



«Письмо Никаноровой и Дейнего в ОБСЕ с заявлением, что Украина, якобы, во время последней встречи Н-4 в Париже, взяла на себя обязательство письменно отвечать на документы ОРДЛО (что означало бы автоматическое признание Киевом их субъектности как стороны конфликта и переговоров) оказалось правдой. Вот только насчет обязательств Киева, московские марионетки выдали в нем желаемое за действительное», — написал Гармаш на своей Facebook-странице.



Он сообщил, что представитель России настаивал на том, что «Ермак (глава Офиса президента Андрей Ермак — Ред.) говорил, что Украина будет реагировать на все предложения по урегулированию».



«Так мы и реагируем. Мы готовы обсуждать все предложения, которые находятся в работе ТКГ. Но договоренности о письменной форме таких реакций — нет и не было. Читайте совместное коммюнике по итогам парижской встречи Н-4 — там об этом ни слова. В общем, Москва разочарована. Посмотрим, что будет завтра на заседании ТКГ», — резюмировал Гармаш.