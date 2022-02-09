Требуют прямых контактов врачей: «Л-ДНР» придумали новый повод не открывать КПВВ

Группировки «Л-ДНР» придумали новую причину, чтобы не открывать КПВВ на Донбассе. Об этом сообщил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.



Он рассказал об итогах прошедших сегодня заседаний подгрупп ТКГ.



«На гуманитарной подгруппе "республики" придумали новый повод не открывать КПВВ. Дейнего с Никаноровой требуют прямых контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины "для решения проблемы коронавирусных ограничений"», — написал он на своей Facebook-странице.



По его словам, это требование звучит странно, поскольку еще в конце прошлого года Украина со своей стороны сняла все ограничения для въезда, связанные с ковидом.



«Мы не требуем никаких справок о вакцинации. Поэтому непонятно, как наши санитарные врачи могут повлиять на то, чтоб ОРДЛО сняли такие ограничения со своей стороны. Просто снимите их так же, как мы, и все», — резюмировал Гармаш.



В то же время в группировке «ДНР» заявили, что они предложили на переговорах ТКГ «план по возобновлению полноценного пропускного режима на линии соприкосновения».



В «МИД ДНР» утверждают, что внесли «предложение по выработке единых правил пересечения КПВВ с привлечением медиков, а также, по необходимости, представителей ВОЗ», которое якобы «осталось без должного внимания украинских переговорщиков». В чем состояла суть этих предложений, в «ДНР» не сообщили.