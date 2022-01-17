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Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►

17 января 2022, 19:25

Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►

С конца декабря на КПВВ Донбасса были упрощены правила пересечения линии соприкосновения в сторону подконтрольной Украины территории — Кабинет министров отменил необходимость установки мобильного приложения «Вдома» и прохождения самоизоляции. «Новости Донбасса» посетили КПВВ «Станица Луганская», чтобы узнать, что изменилось в работе пункта пропуска в связи с новыми правилами.

Опрошенные нами жители Луганска отметили, что пересекать КПВВ стало легче.

«Ой, спасибо, очень хорошо. И нам удобно старикам. Мы ж не можем с этим [смартфоном], не можем смску прочитать, а тут еще и этот "коробок" держать», — сказала луганчанка Нина.

По словам, пресс-офицер Луганского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Татьяны Летошко, количество людей, пересекающих КПВВ в Станице Луганской, не изменилось. «Ежедневно линию разграничения проходят до двух тысяч человек в обе стороны», — отметила она.

Сейчас на КПВВ есть бесплатное тестирование на коронавирус. Люди могут сделать тест для себя, чтобы убедиться, что не переносят COVID-19 на ногах. Если нужно выехать за пределы Луганской области, то необходим полный курс вакцинации или свежий тест на коронавирус, который и можно сделать после перехода линии соприкосновения в Станице Луганской. Если же человек едет просто за пенсией или за продуктами в Станицу и обратно, то можно ничего не делать.

КПВВ «Станица Луганская» — единственный пункт пропуска на Донбассе, который работает ежедневно с 8:00 до 16:00. КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине работает только в понедельник и пятницу, а проехать можно только если ваше заявление одобрят в штабе «ДНР». Остальные транспортные коридоры продолжают блокировать незаконные вооруженные формирования.

Согласно правилам «ЛНР», пересечь КПВВ «Станица Луганская» туда и обратно можно лишь раз в месяц. За пересечением «по графику» строго следят и без местной прописки или уважительных причин, которые они еще должны документально подтвердить, попасть к родственникам или проведать дом на подконтрольной территории — невозможно, жалуются люди.

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