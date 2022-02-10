Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ермак назвал основную цель Украины на «нормандской» встрече в Берлине

10 февраля 2022, 08:51

Ермак назвал основную цель Украины на «нормандской» встрече в Берлине

Одна из целей украинской стороны на переговорах советников лидеров Нормандского формата — разблокирование работы Трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, предает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что украинская сторона намерена также предложить инициативы, направленные на улучшение верификации режима полного прекращения огня.

Кроме того, глава Офиса президента подчеркнул, что представители Украины в обязательном порядке поднимут вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения.

По словам Ермака, сегодня Украина — центр принятия решений по безопасности в Европе и имеет большую международную поддержку.

10 февраля в Берлине состоится встреча советников лидеров «Нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия). Украинскую делегацию будет возглавлять глава Офиса президента Андрей Ермак.

Вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Трехсторонней контактной группе нет подвижек. Украинская делегация попытается разблокировать ее работу на встрече советников лидеров Нормандского формата в Берлине.

Также Киев исключает возможность прямых переговоров с группировками «ДНР» и «ЛНР», о чем настаивает Москва.

Еще по теме

Прочее
Нормандский формат Трехсторонняя контактная группа война на Донбассе Андрей Ермак

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:47
«ДНР» фиксирует более двух тысяч заболевших ковидом третий день подряд
08:33
«ЛНР» сообщила о 89 заболевших коронавирусом и двух умерших
22:13
Дискредитация в ТКГ, Януковичу сообщили о подозрении. Главное
21:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 февраля: Правила на въезд и выезд
10:20
«ДНР» пятый год держит в плену человека с инвалидностью, нуждающегося в лечении
09:56
«ДНР» снова выявила более двух тысяч случаев коронавируса за сутки
08:21
«ЛНР»: 287 заболевших COVID-19, трое умерших за сутки
23:08
Война «в любой момент», Макрон и «красавица Украина». Главное
15:54
Ощадбанк рассказал, что будет с просроченными картами ВПЛ после 1 апреля
13:54
МИД раскритиковал Reuters за интервью с «лидером сепаратистов» Пушилиным
10:24
Омбудсвумен требует освободить пленника «ДНР», которому грозит смертная казнь
10:05
«ДНР» выявила более 2400 случаев коронавируса за сутки
08:25
«ЛНР» сообщила о 579 новых случаях COVID-19
23:12
«ДНР» не нашла взрывчатку в подозрительном дипломате в центре Донецка
23:02
Оружие на $1,5 млрд для Украины, РФ продает «ДНР» сырье. Главное
все новости
12:03
Экс-депутата горсовета на Донетчине осудили за поддержку «референдума» 2014 года
11:56
На Луганщине за сутки выявили 756 новых случаев COVID-19
11:41
ЕБРР собирается выделить 14 миллионов евро на полигон ТБО в Мариуполе
11:30
«Большая проблема». Украина просит ОБСЕ подготовить доклад о российской паспортизации в ОРДЛО
11:07
Дания не будет поставлять оружие Украине, потому что оно «слишком старое»
10:54
ОБСЕ не может оставаться пассивной на фоне угрозы со стороны РФ — Кулеба
10:48
На Донетчине еще 1 545 заболевших COVID-19, пятнадцать умерших
10:40
Зеленский не видит в скоплении войск РФ у границы опасности для бизнеса в Украине
10:30
РФ нужно до двух недель, чтобы завершить подготовку к наступлению — CIT
10:18
«ЛНР» пятый год держит в плену женщину-врача, которой необходимо лечение
09:55
В Польшу прибыли еще два военно-транспортных самолета с американскими десантниками
09:47
«ДНР» фиксирует более двух тысяч заболевших ковидом третий день подряд
09:25
Десятый самолет с боеприпасами прибыл из США в Украину
09:04
В Белом доме отрицают подготовку к эвакуации американцев из Украины — СМИ
09:03
Сенаторы США просят Байдена предоставить Украине полный доступ к разведданным
все новости
ВИДЕО
Переселенцы из Луганска 8 лет живут в дачных домах возле линии фронта ►
09 февраля, 13:20
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
05 февраля, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция