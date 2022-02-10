Ермак назвал основную цель Украины на «нормандской» встрече в Берлине

Одна из целей украинской стороны на переговорах советников лидеров Нормандского формата — разблокирование работы Трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, предает пресс-служба главы государства.



Он отметил, что украинская сторона намерена также предложить инициативы, направленные на улучшение верификации режима полного прекращения огня.



Кроме того, глава Офиса президента подчеркнул, что представители Украины в обязательном порядке поднимут вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения.



По словам Ермака, сегодня Украина — центр принятия решений по безопасности в Европе и имеет большую международную поддержку.

10 февраля в Берлине состоится встреча советников лидеров «Нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия). Украинскую делегацию будет возглавлять глава Офиса президента Андрей Ермак.



Вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Трехсторонней контактной группе нет подвижек. Украинская делегация попытается разблокировать ее работу на встрече советников лидеров Нормандского формата в Берлине.



Также Киев исключает возможность прямых переговоров с группировками «ДНР» и «ЛНР», о чем настаивает Москва.