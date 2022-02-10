Глава МИД Британии поспорила с Лавровым о российской угрозе Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что наращивание войск и военной техники России у границ Украины является угрозой для всей Европы. Об этом она сказала во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.



По ее словам, в Европе знают о непрекращающемся наращивании российских войск вокруг Украины и других попытках Москвы подорвать демократию в Украине.

«Факты говорят сами за себя. Мы видит увеличение количества войск и оружия на границе с Украиной. Мы также наблюдаем гибридную кибервойну и другие виды войны, чтобы таким образом подорвать демократию в Украине. Именно поэтому я сегодня в Москве. Я считаю, что у России есть четкий выбор: она может идти дипломатическим путем, сотрудничать с НАТО, чтобы обеспечивать европейскую безопасность или же продолжить путь, который мы наблюдаем сейчас, а именно увеличивать количество войск на границе с Украиной, что является угрозой», — заявила Трасс.



В ответ Лавров сказал, что разочарован проведенными переговорами по Украине.



«Вы знаете, мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву», — заявил глава российского МИД.



Позже на пресс-конференции Трасс отметила, что Лавров заверил ее об отсутствии у РФ планов вторгаться в Украину. По ее убеждению, эти слова должны быть подкреплены действиями.



«Министр Лавров сегодня сказал мне, что у России нет планов по вторжению в Украину. Однако, мы бы хотели, чтобы эти слова были подкреплены реальными действиями. Чтобы военное оборудование и военные, которые размещены на границе с Украиной, были перемещены куда-то еще», — заявила она.