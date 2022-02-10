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Россия посоветует неосновному персоналу дипмисси в Украине на время покинуть страну

10 февраля 2022, 12:38

Россия посоветует неосновному персоналу дипмисси в Украине на время покинуть страну

Министерство иностранных дел России посоветует неосновному персоналу посольства и консульств в Украине временно покинуть страну. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англосаксонских стран призываются, чтобы быстрее из страны уехать... Мы уже, кстати, задумались сами, может именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», — сказал Лавров на своместной пресс-конференции с главой МИД Британии Лиз Трасс в Москве.

Опасения Запада по поводу скопления российских войск у границ Украины и угрозы вторжения в страну Лавров назвал необоснованными. Он подчеркнул, что российские вооруженные силы находятся на своей территории.

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