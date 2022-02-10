Минздрав исключил введение локдауна в Украине из-за «Омикрона»

Локдаун в стране из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» введен не будет. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.



Он исключил введение в стране локдауна, объяснив это тем, что заболеваемость растет, но при этом количество госпитализированных не увеличивается.



«Растет количество случаев заражения коронавирусом, но не госпитализаций. Локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, предусматривающем "красную зону"», — сказал Ляшко.



По его словам, при имеющихся вакцинах говорить о локдауне неуместно. Кроме того, при достижении в стране уровня вакцинации в 70% можно будет забыть и о карантинах.

По данным Минздрава, за среду, 9 февраля, в Украине выявили 41 694 случая заражения коронавирусом, что на 3 437 случаев больше, чем днем ранее.



Минздрав разрешил пациентам с признаками гриппа, COVID-19 или ОРВИ открывать электронный больничный без посещения семейного врача.