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Более 41 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

10 февраля 2022, 08:15

Более 41 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 9 февраля, в Украине выявили 41 694 случая заражения коронавирусом, что на 3 437 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 16 628 пациентов, умерли 280 человек. Вчера госпитализировали 4 128 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 421 741 человека. Из них выздоровели 3 729 976 пациентов, а умерли 102 167 человек.

Вчера вакцинировались 70 678 человек.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 520 587 человек, из них получили первую дозу — 15 520 585 человек, получили две дозы — 14 869 937 человек. Получили дополнительную дозу — 22 159 человек, бустерную дозу — 512 531 человек. В общей сложности проведено 30 925 212 прививок.

В Украине началась новая вспышка COVID-19.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.

Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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