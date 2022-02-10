Более 41 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 9 февраля, в Украине выявили 41 694 случая заражения коронавирусом, что на 3 437 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 16 628 пациентов, умерли 280 человек. Вчера госпитализировали 4 128 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 421 741 человека. Из них выздоровели 3 729 976 пациентов, а умерли 102 167 человек.



Вчера вакцинировались 70 678 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 520 587 человек, из них получили первую дозу — 15 520 585 человек, получили две дозы — 14 869 937 человек. Получили дополнительную дозу — 22 159 человек, бустерную дозу — 512 531 человек. В общей сложности проведено 30 925 212 прививок.