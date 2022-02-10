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Глава ГБР: Шахтеры ОРДЛО не получили деньги от сделки, в которой подозревают Порошенко и Медведчука

10 февраля 2022, 23:29

Глава ГБР: Шахтеры ОРДЛО не получили деньги от сделки, в которой подозревают Порошенко и Медведчука

Глава Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что шахтеры в ОРДЛО не получили денег от сделки по поставкам угля с неподконтрольной территории. Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1».

Сухачев напомнил, что согласно материалам следствия, госпредприятия «Луганскуголь» и «Шахта имени Киселева», которые находятся на неподконтрольной территории, юридически были перерегистрированы в Киеве. После чего эти два предприятия заключили контракты на поставку угля с государственным «Центрэнерго».

«Уголь, который добывался, поставлялся с помощью железнодорожного транспорта на мощности "Центрэнерго". Расчет "Центрэнерго" проводился путем перечисления из наличных средств на счета этих шахт. Далее при помощи отдельных финансовых операций дельцы получали наличные. Указанные наличные доставлялись автомобильным транспортом по территории Украины на территорию временно оккупированную. И из рук в руки передавалась представителям террористических организаций. Является ли это финансированием терроризма? Я считаю, да», — заявил глава ГБР.

От отметил, что озвученные в рамках дела цифры соответствуют действительности, они отражены в материалах уголовного производства.

«Общий объем финансирования террористической организации был запланирован в сумме 3,5 млрд гривен, но был реализован только на 205 млн гривен», — уточнил Сухачев.

Он отметил, что не согласен с высказываниями о том, что эти деньги использовались для обеспечения жизнедеятельности граждан Украины, которые находились на временно оккупированных территориях.

«Ни один шахтер не получил ни копейки из этих средств. Эти средства были направлены на приобретение оружия, продуктов питания, оборудования, горючего для проведения вооруженных операций против Украины, против украинских граждан и военных», — подчеркнул глава ГБР.

Он отметил, что вскоре украинцы услышат новые имена и фамилии в рамках этого дела. До конца августа 2022 года ГБР рассчитывает завершить расследование.

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ГБР опубликовало «схему» закупок угля у «Л-ДНР», в которой обвиняют Порошенко 

Печерский районный суд Киева 19 января избрал Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по делу о торговле углем с неподконтрольного Донбасса.

20 декабря 2021 года ГРБ объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко считает уголовное производство против него политически мотивированным.

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