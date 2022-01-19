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Суд не стал арестовывать Порошенко, назначив личное обязательство

Обновлено
19 января 2022, 14:15

Суд не стал арестовывать Порошенко, назначив личное обязательство

Печерский районный суд Киева избрал пятому президенту, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств по делу о торговле углем с неподконтрольного Донбасса.

Такое решение судья Алексей Соколов вынес сегодня, 19 января. Таким образом, он не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила избрать для Порошенко содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 1 миллиарда гривен.

Теперь народный депутат обязан в течение двух месяцев являться в суд, к следователю и прокурору. Согласно тексту решения, Порошенко также не может покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя, прокурора и суда. Также он обязан сдать свой загранпаспорт.

Порошенко после заседания сказал журналистам, что будет обжаловать такую меру пресечения, так как она ограничивает его политическую деятельность.

Заседание Печерского суда по избранию меры пресечения для Порошенко началось 17 января и длилось почти 12 часов, однако судья перенес оглашение решения на среду. 

Сегодня под стенами суда произошли столкновения между сторонниками Порошенко и полицией.

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20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

6 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество Порошенко. В частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

Однако, как выяснилось, под арест не попала корпорация Roshen и другие крупные бизнес-активы Порошенко, потому что он заранее переписал их на старшего сына.

Порошенко считает уголовное производство против него политически мотивированным.

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