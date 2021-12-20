Порошенко подозревают в госизмене по делу о поставках угля из ОРДЛО

Государственное бюро расследований уведомило пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям.



Подозрение выдвинуто в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.



Порошенко объявлено подозрение по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена), ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и чч.1 и 3 ст.258-5 (финансирование терроризма). Уведомление о подозрении направлено на почту по месту жительства и месту работы.



С пятницы Порошенко находится за границей. Он провел встречу со Вселенским патриархом, также у него запланированы встречи с европейскими политиками.



Бывший спикер Верховной Рады, и.о. президента Украины (2014), экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подтвердил открытие нового уголовного производства против Порошенко.



Он заявил, что в данный момент Порошенко находится за границей, однако бежать от украинских правоохранителей не собирается и уже в ближайшее время вернется в Украину.



Турчинов считает дело сфабрикованным.



Ранее по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса на сумму около 1,5 миллиарда гривен был взят под стражу один из участников схемы.



Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина по уголовному производству о содействии терроризму путем организации поставок угля с подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» шахт. В октябре по этому уголовному делу подозрения получили нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра. Медведчук находится под домашним арестом, а Кузяра — под стражей.



Президент Владимир Зеленский считает, что на этих схемах зарабатывал и его предшественник Порошенко. Партия «Европейская солидарность» отрицает все обвинения в адрес своего лидера.



По данным следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015 года Петр Порошенко по предварительному сговору с Медведчуком и Демчишиным, а также представителями высшего политического руководства Российской Федерации совершил государственную измену.



«В результате этих действий, более 200 миллионов гривен государственного предприятия были перечислены, а в дальнейшем обналичены и распределены в пользу террористических организаций», – говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.