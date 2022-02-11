Ермак надеется на частые встречи в Нормандском формате

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что процесс работы Нормандского формата по Донбассу удалось разблокировать. Он прогнозирует, что теперь встречи советников лидеров четырех стран будут проходить чаще.



«Процесс работы Нормандского формата разблокирован. Думаю, эти встречи будут происходить в частом режиме», — сказал Ермак во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове.



По его словам, на вчерашней встрече политсоветников «четверки» в Берлине все стороны поддержали соблюдение режима прекращения огня.



Кроме того, были достигнуты договоренности относительно активизации работы в Трехсторонней контактной группе, подчеркнул Ермак.



«Были достигнуты договоренности об активизации работы в Трехсторонней контактной группе. Вы знаете, что она, к сожалению, в последнее время не давала никаких результатов. Мы надеемся, что она перейдет к таким важным гуманитарным вопросам, как обмен пленными и открытие КПВВ», — сказал руководитель ОП.



Ермак подчеркнул, что «самое главное, что этот процесс, эти переговоры продолжаются». «Украинская продолжает занимать конструктивную позицию относительно всех вопросов», — резюмировал он.

Вчера в Берлине состоялась вторая с начала года встреча «нормандских» советников. Несмотря на то, что переговоры продолжались почти 9 часов, сторонам не удалось согласовать итоговый документ.



Российская сторона ожидает, что на следующем заседании ТКГ «Украина будет выполнять словесное джентельменское соглашение о том, что политические условия начнут обсуждаться».



В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.



