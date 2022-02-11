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Не смогли прийти к общему документу: Ермак — о встрече политсоветников Нормандского формата

11 февраля 2022, 01:14

Не смогли прийти к общему документу: Ермак — о встрече политсоветников Нормандского формата

На переговорах политических советников Номандского формата 10 февраля стороны не смогли согласовать какой-либо итоговый документ. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге по итогам встречи в Берлине.

«Сегодня состоялась очередная дискуссия, я считаю, что это хорошо, что продолжаются переговоры в Нормандском формате. Сегодня все стороны подтвердили, что мы настроены продолжать эти переговоры, что это очень важно, и все заинтересованы, чтобы переговоры в Нормандском формате проходили. Также все были едины в том, что нужно разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы», — сказал Ермак.

По его словам, прийти к какому-то общему документу в ходе почти 9-часовых переговоров стороны не смогли.

«Было бы очень хорошо, если бы на вторую встречу в Нормандском формате после длительного перерыва мы бы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое есть, но состоялось как состоялось — мы продолжаем работать. Я думаю, что мы будем встречаться очень скоро снова», — констатировал глава Офиса президента. 

Он подчеркнул, что украинская сторона настроена на конструктивный диалог.

«Все подвердили сегодня, что у нас есть Минские договоренности, и их надо выполнять. Также все сегодня выразили полную приверженность режиму прекращения огня, независимо от любых условий», — добавил Андрей Ермак.

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