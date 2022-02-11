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Козак рассказал об отказе Украины вести прямые переговоры с ОРДЛО

11 февраля 2022, 01:15

Козак рассказал об отказе Украины вести прямые переговоры с ОРДЛО

Встреча советников лидеров Нормандского формата в Берлине завершилась без ощутимых результатов, итоговый документ не был подписан. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров.

По словам Козака, украинская сторона отказалась даже цитировать в итоговом заявлении положения Минских соглашениях, где упоминается необходимость консультаций с представителями ОРДЛО.

«Мы предложили в итоговом заявлении процитировать положения Минских соглашений, согласно которым поправки в Конституцию с учетом особенностей ОРДЛО, постоянное законодательство об особом статусе ОРДЛО в соответствии с пунктами 4, 9, 11, 12 Комплекса мер [по выполнению Минских соглашений] должны быть обсуждены и согласованы с представителями ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе. Вот ети цитаты из пунктов Украина отказалась включать в итоговое заявление. И на словах даже отказалась декларировать ети обязательства», — сказал Козак.

По его словам, представители Германии и Франции «не проявили необходимой твердости, пытались найти какой-то компромисс». «Это все равно, что найти компромисс между утверждениями, что Земля круглая и Земля плоская», — считает Козак.

По словам Козака, дата следующей встречи «нормандских» советников станет известна после заседания ТКГ. «Посмотрим, как Украина будет выполнять словесное джентельменское соглашение о том, что политические условия начнут обсуждаться в контактной группе. После этого примем решение, когда нам собираться, если возникнут разногласия для того, чтобы содействовать их преодолению в контактной группе», — резюмировал он.

Козак отказался прогнозировать, захочет ли Украина решить вопрос на Донбассе военным путем. Соответствующий вопрос ему задал российский журналист. Он выразил надежду, что у Киева «хватит благоразумия не начинать боевые действия».

Отметим, что украинские власти неоднократно подчеркивали, что не рассматривают военный путь решения конфликта на Донбассе.

Встреча советников «нормандской четверки» в Берлине продолжалась около 9 часов. В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Франция, Германия и Россия.

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