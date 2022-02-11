Посольства еще 9 стран призвали своих граждан покинуть Украину. ЕС выводит неосновной персонал

Посольства Великобритании, Нидерландов, Латвии, Дании, Израиля, Норвегии, Японии, Эстонии и Южной Кореи официально призвали своих граждан как можно скорее выехать из Украины из-за угрозы российского вторжения. Об этом говорится в сообщениях на сайтах дипломатических учреждений.



Дипмиссии или министерства иностранных дел этих стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины желательно в промежутке ближайших суток, а также не путешествовать в Украину, потому что консульские услуги будут существенно ограничены.



Посольство Израиля объявило об эвакуации сотрудников посольства в Киеве и их семей.



Дипломатическая служба ЕС также предписала несущественным сотрудникам в Украине покинуть страну.



«На данный момент несущественным сотрудникам была предоставлена возможность покинуть страну. Мы продолжаем оценивать ситуацию по мере ее развития в соответствии с обязанностью проявлять заботу о наших сотрудниках и в тесной консультации и координации с государствами-членами ЕС», — заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Питер Стано.

США призвали американцев покинуть Украину в течение ближайших двух суток. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине 20 февраля. По его словам, существует «весьма реальная возможность» того, что Россия будет действовать военными средствами, но не может точно сказать, когда и как. В то же время он добавил, что неясно, принял ли президент РФ Владимир Путин решение о вторжении в Украину.