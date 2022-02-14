Зеленский призвал политиков и бизнесменов вернуться в Украину в ближайшие 24 часа

Президент Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков и бизнесменов, которые покинули Украину и призвал их вернуться в страну в ближайшие 24 часа.



Он отметил, что его семья продолжает находиться в стране.



«Я считаю, что очень важно поддерживать Украину. Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине», — сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве.



Комментируя информацию СМИ, что только вчера из Украины вылетели несколько десятков чартерных самолетов, Зеленский сказал: «Это говорит о том, что у нас богатая страна. <...> Главное, чтоб они пустые вылетали, а не вывозили что-то из Украины».



«Думаю, остаются надежные. Остаются граждане Украины. Хочу их поблагодарить и поблагодарить дипломатов», — сказал президент.



Решение некоторых посольств переехать на запад Украины он назвал «большой ошибкой». По словам Зеленского, «если, не дай бог, что-то произойдет — это будет везде».



«Я бы сосредоточился на нашем менеджменте, нашей страны, на людях, которые сегодня, некоторые, находятся за границей, депутаты некоторых партий, я не хочу даже названия говорить, вы все понимаете, что это за люди. Мне кажется, что это серьезный вызов. Я думаю, что мы должны предоставить им сигнал — справедливый. Прежде всего, от Верховной Рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они все-таки уже вернулись в страну», — сказал Зеленский.