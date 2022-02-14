УП сообщила об отъезде богатейших бизнесменов из Украины

Украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами. Только вчера, 13 февраля, из Киева вылетело примерно 20 частных самолетов и чартеров, сообщает «Украинская правда».



Такого количества чартеров не наблюдалось за последние 6 лет.



Среди чартеров и частных самолетов, которые вылетели вчера из Украины — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.



Впрочем, позже Колесников в комментарии изданию заявил, что находится в Киеве и не собирается куда-либо уезжать. Что касается самолета, то он направился в Прагу для прохождения технического обслуживания.



Частный борт на полсотни человек заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. По информации издания от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, заказанный самолет должен вывезти в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров миллионера.



Хотя один из бортов Ахметова вылетел из Украины вчера, сам олигарх покинул страну 30 января, отправившись в Цюрих, отмечает УП.

Тогда же за пределы Украины выехал бизнесмен Виктор Пинчук.



Бизнесмен, народный депутат Вадим Новинский вылетел из Киева 10 февраля рейсом на Мюнхен.



В тот же день выехал за рубеж и Александр Ярославский, чей кортеж сбил насмерть человека.



Вчера из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля — Вадим Столар и Василий Хмельницкий.



В пресс-службе Ставницера заверили, что он улетел в командировку и буквально на днях вернется.



В пресс-службе Хмельницкого изданию сообщили, что он отправился с командой на обучение и планирует возвращение в Украину 20 февраля. По словам ее представителей, тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого находятся в Украине.

Государственный департамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, выехать из посольства США в Киеве. Учреждение также приостанавливает предоставление консульских услуг.



Германия сократит численность дипломатов в посольстве в Киеве, а также переместит Генеральное консульство из Днепра во Львов.



Украина официально опубликовала аэронавигационную информацию об активации потенциального опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля.



12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.



Вместе с тем Мининфраструктуры отметило, что большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений.



